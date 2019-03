Τι κάνει ο «Μούσιας»...

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν εξωπραγματικός κόντρα στους Σπερς τρελαίνοντας την στατιστική. Ο ηγέτης του Χιούστον, αφού οδήγησε την ομάδα του στην νίκη με 61 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας, αποφάσισε να πάει να... χαλαρώσει στο γυμναστήριο, δείχνοντας αποφασισμένος για την συνέχεια και τα playoffs.

James Harden got right back in the gym after going for a career-high tying 61 PTS.

(via jharden13 / IG) pic.twitter.com/wguHM3N3di

