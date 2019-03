Ντεμπούτο για το παπούτσι του Γιάννη στα playoffs! (pic)

Aντίστροφά μετράμε για την ημέρα που θα δούμε το signature shoe του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον CEO της Νike, το παπούτσι του «Greek Freak» (Greek Freak 1) θα το δούμε να κάνει ντεμπούτο στα playoffs.

Ακόμα δεν έχει διαρεύσει το σχέδιο του παπουτσιού, αλλά όυτε και επισήμη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Καλύτερο timing δεν θα μπορούσε να βρεθεί για το signature shoe του Γιάννη, αφού φέτος ο ηγέτης των Μπακς κάνει τη σεζόν της ζωής του και είναι φαβορί μαζί με τον Χάρντεν για το βραβείο του MVP.

Nike CEO Mark Parker announced that @Giannis_An34 will debut his signature shoe, the Freak 1, during the 2019 NBA Playoffs. pic.twitter.com/CDpeTnun7v

— B/R Kicks (@brkicks) 22 Μαρτίου 2019