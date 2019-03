Γιανγκ: Προσπέρασε Τζόνσον και Άιβερσον, με το 25ο double double της σεζόν! (pic & vid)

Ο ρούκι των Χοκς δίνει σκληρή μάχη για το βραβείο του ρούκι της σεζόν, με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Γιανγκ ήταν σε ακόμα ένα ματς εξαιρετικός για την ομάδα του και με τους 23 πόντους και τις 11 ασίστ κόντρα στους Τζαζ, έκανε το 25o double double της σεζόν, έχει πλέον 14 παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους και 10 ασίστ, περισσότερα από κάθε παίκτη των Χοκς, ενώ με τις ασίστ του ξεπέρασε τους Τζόνσον, Τόμας και Άιβερσον, ανεβαίνοντας στην 16η θέση των ρούκι με ασίστ όλων των εποχών, με 572.

▪️Secured his 25th double-double of the season

▪️Has 14 20-point/10-assist contests this season (most for any Hawks player in a single season)

▪️Passed Magic Johnson, Isiah Thomas and Allen Iverson tonight, moving into 16th on the NBA’s all-time rookie assist leaderboard (572) pic.twitter.com/TwFYMlzLz1

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 22 Μαρτίου 2019