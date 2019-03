Ουόριορς: Συγκινήθηκε ο Κουκ για τον φίλο του που σκοτώθηκε.. (pic)

Μερικές ώρες πριν το παιχνίδι των Ουόριορς έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Κλιφ Ντίξον σκοτώθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Ο Ντίξον ήταν αδελφικός φίλος του Κέβιν Ντουράντ και του Κουίν Κουκ, με αποτέλεσμα να είναι έντονα φορτισμένοι οι δύο παίκτες.

Ειδικά ο Κουκ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, πριν το τζάμπολ του αγώνα.

With tears in his eyes, @warriors Quinn Cook is comforted by teammate Jordan Bell before playing the Pacers during their @nba game in Oakland, Calif. on March 21, 2019. Clifford Dixon, a close friend of Durant and Cook, was shot and killed at a nightclub in Chamblee, Ga. pic.twitter.com/zakmuy1Qgs

— Jose Carlos Fajardo (@jcfphotog) 22 Μαρτίου 2019