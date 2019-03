Νυστέρι και τέλος η σεζόν για τον Ούμπρε Τζούνιορ

Με μία σημαντική απουσία θα δώσει τα εναπομείναντα παιχνίδια της regular season η ομάδα του Φοίνιξ αφού θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Ούμπρε Τζούνιορ προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση στον αντίχειρα.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αυτό διότι θα πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Phoenix F Kelly Oubre, Jr., will undergo minor procedure on his left thumb and miss rest of season, sources tell ESPN. Oubre's recovery will be 4-to-6 weeks. He heads into restricted free agency on best stretch of career: 20 PPG, 5.7 RPG since becoming starter post-All-Star break

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Μαρτίου 2019