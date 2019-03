Οριστικό: Στους Φοίνιξ Σανς ο Φριντέτ! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια και το «The Athletic» ο Αμερικανός «μπόμπερ» αφήνει το κινεζικό πρωτάθλημα, αφού κατάφερε να εξασφαλίσει πρόταση από ομάδα του ΝΒΑ και πιο συγκεκριμένα από τους Σανς.

Η συμφωνία κάνει λόγο μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ η ομάδα έχει την οψιόν να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο.

