Χάρντεν: Με την έβδομη 50άρα του «κυνηγά» Τζόρνταν και Κόμπι! (pic)

Στο κυνήγι των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιντ είναι ο Τζέιμς Χάρντεν, αφού με τους 57 πόντους που σημείωσε κόντρα στους Γκρίζλις έγραψε ιστορία. Αυτή ήταν η 7η πενηντάρα του σε μια σεζόν, ένα γεγονός που τον φέρνει στην 3η θέση με τις περισσότερες, από την σεζόν 1976/77. Θέλει άλλη μία για να «πιάσει» τον Μάικλ Τζόρνταν και άλλες τρεις για τον Μπράιντ.

James Harden recorded his 7th 50+ point game of the season, the 3rd most in a single season since 1976-77:

Kobe Bryant (10 games, 2006-07)

Michael Jordan (8 games, 1986-87)

James Harden (7 games, 2018-19)

Kobe Bryant (6 games, 2005-06)

Michael Jordan (5 games, 1988-89) pic.twitter.com/8X0EFyrJGA

— NBA.com/Stats (@nbastats) 21 Μαρτίου 2019