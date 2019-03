Μίροτιτς: «Θα γυρίσω σύντομα και πιο δυνατός» (pic)

H ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι υποχρεωμένη να πορευτεί το επόμενο διάστημα δίχως τον 28χρονο φόργουορντ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στον αριστερό αντίχειρα και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-4 εβδομάδες.

Φέτος ο Μίροτιτς μετράει 15.2 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ό. σε 46 αγώνες και με σχετικό μήνυμα στο Twitter μετά από τη νίκη επί των Λέικερς, ανέφερε: «Σπουδαία νίκη, σπουδαία ατμόσφαιρα, σπουδαία ΟΜΑΔΑ!! Κακή τύχη με τον τραυματισμό μου όμως θα γυρίσω σύντομα και πιο δυνατός».

Great win, great atmosphere, great TEAM!!

Bad luck with my injury but I will be back soon and stronger!

Gran Victoria, gran atmósfera, gran EQUIPO!

Mala suerte con mi lesión pero volveré pronto y más fuerte! #FearTheDeer pic.twitter.com/khR2chNxTg

— Nikola Mirotic (@threekola) 20 Μαρτίου 2019