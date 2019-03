Τόμπσον για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο: «Ρωτήστε με μετά τους Τελικούς» (vid)

Ο 29χρονος σουτέρ των Ουόριορς ρωτήθηκε για το αν θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο (31/08-15/09) και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής του.

«Δεν ξέρω ακόμα. Ρωτήστε με μετά τους Τελικούς. Δεν ξέρω τι θα γίνει από τώρα μέχρι τότε. Είναι τιμή να εκπροσωπώ την χώρα μου και ωραίο να παίζω στην Κίνα, αλλά ρωτήστε με πάλι σε μερικούς μήνες», αποκρίθηκε ο Τόμπσον.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στον 5ο όμιλο, μαζί με τις Τουρκία, Τσεχία και Ισπανία.

Klay Thompson not ready to commit to FIBA World Cup in China (Aug. 31-Sept. 15): “You got to ask me after the Finals.” pic.twitter.com/4q2vT0Bkrn

