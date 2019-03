«Τρελή» αποθέωση σε Λόπες γιατί κατέβασε την μπάλα από το ρολόι (vid)

Η καλύτερη στιγμή του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς δεν ήταν κάποιο θεαματικό καλάθι, μια τάπα ή συνολικά κάτι αγωνιστικό. Αυτό που χάρηκαν περισσότερο κόσμος, αλλά και παίκτες και των δύο ομάδων, ήταν όταν η μπάλα κόλλησε στο ρολόι πάνω από το ταμπλό. Την λύση μετά από παρότρυνση του Αντετοκούνμπο κλήθηκε να δώσει ο Μπρουκ Λόπες και τα κατάφερε. Ο σέντερ των... ελαφιών πήρε την σκούπα, ξεκόλλησε την μπάλα και όλος ο κόσμος τον αποθέωσε με κάποιους να φωνάζουν και MVP, ενώ ο ίδιος υποκλίθηκε και δεν σταμάτησε να γελά!

Have no fear, Brook Lopez is here!! #FearTheDeer pic.twitter.com/WJyaw8h0Rw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 20, 2019