Νοβίτσκι: Έτσι... εκτελούσε τις αντίπαλες άμυνες τη χρονιά του πρωταθλήματος! (pic)

Στο γράφημα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τον Γερμανό σταρ την χρονιά που οι Ντάλας Μάβερικς κατέκτησαν τον μοναδικό τίτλο της ιστορίας τους. Πώς σούταρε, από που σούταρε και από ποιο σημείο είχε μεγαλύτερη επιτυχία.

Συγκεκριμένα μέτρησε τη σεζόν 2010-11 κατά μέσο όρο 23 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ με 51% στα σουτ εντός παιδιάς και 89% στις βολές.

Dirk just passed Wilt, which is crazy!

If you forgot how nasty Dirk was back in the title year, just look at this madness: pic.twitter.com/C6K6zjIdt1

