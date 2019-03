Δεν λέει να σταματήσει η ξέφρενη πορεία των Μπακς στο φετινό πρωτάθλημα. Τα... ελάφια χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο υποδέχθηκαν τους Λέικερς στους οποίους δεν έπαιζε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και συνέχισαν τις νίκες, επικρατώντας με 115-101. Μια νίκη που τους κρατάει φυσικά στην πρώτη θέση συνολικά του NBA με το ρεκόρ τους να ανεβαίνει στο 53-18, ενώ οι «λιμνάνθρωποι» έπεσαν στο 31-40 και ούτε με θαύμα δεν προλαβαίνουν τα playoffs.

Στα του αγώνα όλα κρίθηκαν στην αρχή της 4ης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι με ένα εντυπωσιακό 16-0 μείωσαν στους 5 και μπήκαν και πάλι στο ματς, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν διάθεση για αστεία και ανεβάζοντας την απόδοσή τους έφτασαν στη νίκη με μάλιστα με διψήφιο αριθμό διαφοράς, Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς ήταν ο Μίντλετον με 30 πόντους και τον ακολούθησε ο εξαιρετικός Λόπες με 28, με τον Μίροτιτς να έχει 23. Για τους ηττημένους εντυπωσιακός ήταν ο Κάλντγουελ-Πόουπ που έφτασε τους 35 κάνοντας ρεκόρ καριέρας, με τον Κούζμα να ακολουθεί με 17.

