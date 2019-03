Νοβίτσκι: «Υπήρχαν στιγμές που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω» (vid)

Ο τεράστιος Ντιρκ κατάφερε να γράψει και πάλι ιστορία. Έφτασε τους 31.420 πόντους στο ΝΒΑ και πλέον είναι 6ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, ξεπερνώντας τον Τσάμπερλεϊν. Γι' αυτό το κατόρθωμα χρειάστηκε μόλις δύο σουτ και δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος γι' αυτό.

Αναλυτικά όσα είπε μετά τον αγώνα με τους Πέλικανς:

«Είναι απίστευτο. Πέρασα πολλά για να φτάσω σε αυτό το σημείο της σεζόν. Ήξερα πριν ότι ήθελα λίγους πόντους, αλλά μετά υπήρξαν στιγμές που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω, έτσι όπως πήγε η σεζόν... με τον τραυματισμό και όλα όσα χρειάστηκαν για να τον ξεπεράσω.

Πήγε πολύ πολύ αργά... αλλά τις τελευταίες εβδομάδες νιώθω καλύτερα, παίζω καλύτερα, η ομάδα προφανώς με ψάχνει, θέλει να σουτάρω, οπότε είμαι χαρούμενος που το κατάφερα.

Προσπάθησα να το κάνω και στο προηγούμενο παιχνίδι, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη απλά δεν μπόρεσα. Σήμερα ξεμπερδέψαμε νωρίς με δύο σουτ και ήταν σπουδαία. Έκανα ότι έχω κάνει τόσες και τόσες φορές, σούταρα πάνω από τον αντίπαλο και πήγε μέσα»

.@swish41 walking us through the buckets that got him to 6th! pic.twitter.com/OPuAVdjopW

— NBA TV (@NBATV) 19 Μαρτίου 2019