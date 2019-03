Ντόντσιτς: Ρεκόρ triple double από ρούκι για τους Μάβερικς! (vid)

Μπορεί οι Μάβερικς να μην τα πηγαίνουν καλά, αλλά ο ρούκι τους είναι εξαιρετικός. Ο Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Πέλικανς είχε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ και αυτό ήταν το 5ο triple double της σεζόν για εκείνον. Με αυτό έγινε ο ρούκι με τα περισσότερα για την ομάδα του Ντάλας.

Ασταμάτητος!

29 PTS | 13 REB | 10 AST

With his 5th triple-double of the season tonight, @luka7doncic set the @dallasmavs record for most triple-doubles by a rookie! #MFFL pic.twitter.com/SRsNdS59fY

— NBA (@NBA) 19 Μαρτίου 2019