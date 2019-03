Τι να πει κανείς γι' αυτόν τον ΜΥΘΟ. Τα λόγια φαντάζουν φτωχά μπροστά στα κατορθώματα του Γκρεγκ Πόποβιτς. Οι Σπερς έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση τους και έκαμψαν και την αντίσταση των Ουόριορς, με 111-105.

Με αυτή την νίκη τους, ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας και κοιτούν ακόμα υψηλότερα μέχρι το τέλος. Παράλληλα, ο Γκρεγκ Πόποβιτς για 22η συνεχόμενη σεζόν διασφάλισε ότι η ομάδα του θα έχει θετικό πρόσημο στις νίκες γράφοντας και πάλι ιστορία.

Make that 22 winning seasons in a row for Gregg Popovich and the @spurs. pic.twitter.com/UeJ7GzaHqh

— theScore (@theScore) 19 Μαρτίου 2019