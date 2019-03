Τεράστιος Νοβίτσκι: 6ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ! (pic & vids)

Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του ΝΒΑ ο Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο σπουδαίος Γερμανός έφτασε τους 31.420 πόντους στο ματς με τους Πέλικανς και πλέον είναι 6ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Άφησε πίσω του τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που έχει 31.419. Πέμπτος είναι ο Μάικλ Τζόρνταν με 32.292.

Yπόκλιση στον κορυφαίο Ευρωπαίο στην ιστορία του ΝΒΑ!

