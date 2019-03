Αντετοκούνμπο: «Ο ΛεΜπρόν είναι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ» (vid)

Τα playoffs στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο βρίσκονται προ των πυλών, οι ομάδες διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και την πρόκριση στην post season και η στήλη «The G.O.A.T.s» του Yahoo Sports ζήτησε από τους NBAers να αναφέρουν τον παίκτη που τους έχει ζορίσει περισσότερο στην άμυνα.

Δείτε τις απαντήσεις τους στο σχετικό video

Άαρον Γκόρντον: «Ο πιο δύσκολος παίκτης που μάρκαρα ποτέ ήταν ο Πολ Πιρς. Έπαιζε σκάκι κι εγώ έπαιζα... ντάμα».

Ραζόν Ρόντο: «Ίσως ο Ντέρικ Ρόουζ».

Πολ Τζορτζ: «Ο Καρμέλο Άντονι ήταν από τους πιο σκληρούς, επειδή γνωρίζει πώς να τοποθετήσει σωστά το κορμί του».

Κόντι Ζέλερ: «Ντιρκ Νοβίτσκι»

Ερσάν Ιλιασόβα: «Ντιρκ Νοβίτσκι»

ΝτεΆντρε Τζόρνταν: «Ντιρκ»

Άλεν Κρέιμπ: «Θα έλεγα τον Τζέιμς Χάρντεν»

Ρόμπερτ Κόβινγκτον: «Τζέιμς Χάρντεν, επειδή ακριβώς είναι τόσο ικανός»

Τζέι Τζέι Μπαρέα: «Όταν άρχισα ήταν ο Άλεν Άιβερσον»

Κάιλ Λόουρι: «(Ο Άιβερσον) ήταν απλώς απίθανος! Ήταν ένας από τους πιο σκληρούς τύπους που έπρεπε να μαρκάρω».

Μπεν Σίμονς: «Σίγουρα ο ΛεΜπρόν»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... Είναι δύσκολο να τον μαρκάρεις. Ξέρετε γιατί; Διότι είναι ο καλύτερος παίκτης στη λίγκα»

Ντουέιν Ουέιντ: «Θα έλεγα ο Κόμπι Μπράιαντ»

Ντάντε Έξουμ: «Ο Κόμπι Μπράιαντ»

Ουίλ Μπάρτον: «Ο Κόμπι Μπράιαντ»

Ζάζα Πατσούλια: «Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Σακ»!

Ομέρ Ασίκ: «Σακίλ Ο' Νιλ»

Τιμοφέι Μοζγκόφ: «Σακίλ Ο' Νιλ. Είναι κτήνος»!

LeBron? Iverson? Kobe?

Players sound off on the hardest players to guard on a new episode of The G.O.A.T.s https://t.co/vPAyhL7Wte pic.twitter.com/VW5cgXdkU4

— Yahoo Sports (@YahooSports) 18 Μαρτίου 2019