Συγκεκριμένα ο point guard του Χιούστον βρέθηκε 29 λεπτά στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 25 πόντους με 2/5 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Μπορείτε να δείτε τα κατορθώματά του στο βίντεο που ακολουθεί.

@CP3 (25 PTS, 10 AST, 7 REB) ties a career-high six threes made to lead the @HoustonRockets vs. MIN! #Rockets pic.twitter.com/1JLLaeSarO

— NBA (@NBA) 18 Μαρτίου 2019