Το ξεχωριστό ρεκόρ του Ντοκ Ρίβερς! (pic)

Συγκεκριμένα έγινε ο 7ος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ που κατάφερε να μετρήσει 300 νίκες στον πάγκο δύο ή περισσότερων ομάδων μετά και τις 416 νίκες που είχε ως τεχνικός των Μπόστον Σέλτικς.

Οι υπόλοιποι έξι που τα έχουν καταφέρει είναι οι Φιλ Τζάκσον (Μπουλς, Λέικερς), Τζορτζ Καρλ (Σόνικς, Νάγκετς), Ντικ Μότα (Μπουλς, Μάβερικς), Ντον Νέλσον (Μπακς, Μάβερικς, Ουόριορς), Πατ Ράιλι (Λέικερς, Χιτ) και Λένι Ουίλκενς (Σόνικς, Καβαλίερς, Χοκς).

Rare air.@docrivers is just the 7th coach to win 300 games with two or more teams! pic.twitter.com/rpGe30ueEX

— LA Clippers (@LAClippers) 18 Μαρτίου 2019