Γιάννης: «Σκληρά παιχνίδια σαν και αυτό, οδηγός για τα playoffs»(vid)

Ο ηγέτης του Μιλγούκι μπορεί να έκανε τεράστιο ματς, αλλά τα βρήκε... σκούρα κόντρα στον Εμπίντ και η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει τελικά την νίκη κόντρα στους Σίξερς. Στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε ότι τα λάθη που έγιναν από την ομάδα του οφείλουν να γίνουν... οδηγός για τα playoffs.

Aναλυτικά:

«Προφανώς είχαν βάλει τον Τζοέλ να με μαρκάρει. Είναι σκληρός τύπος, καλός αμυντικός, δυνατός, έχει γρήγορα πόδια. Ήταν δύσκολο. Απλά προσπαθούσα να πάρω τις αλλαγές, να είμαι επιθετικός, να φτιάχνω παιχνίδι. Όταν πήγαινα μέσα ήταν δύσκολο για εμένα να τελειώσω τις φάσεις, πάνω από τον Εμπίντ και αυτό επηρεάζει όλο το παιχνίδι. Δεν μπορώ να φτιάξω παιχνίδι, να βρω τους συμπαίκτες μου και έτσι προσπάθησα να τρέξω παραπάνω.

Σκληρά παιχνίδια σαν και αυτό θα μας βοηθήσουν στο μέλλον, να συνεχίσουμε στα playoffs. Ελπίζω να μάθουμε από τα λάθη μας και όταν βρεθούμε στην ίδια κατάσταση στο μέλλον, θα αντιδράσουμε καλύτερα.

Σίγουρα θα προτιμούσα να είχαμε κερδίσει, από τους 52 πόντους που έβαλα. Τώρα σκέφτομαι μόνο τους Λέικερς, αλλά αν βρεθούμε με τους Σίξερς στα playoffs ελπίζω να μάθουμε από το σημερινό».

"I was just trying to make plays and find my teammates and I knew the game would go fine.” pic.twitter.com/5xjPyZwmFx

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 Μαρτίου 2019