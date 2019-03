Αντετοκούνμπο και Εμπίντ... γύρισαν 53 χρόνια πίσω! (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μέτρησε 52 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ ο Εμπίντ είχε 40 πόντους και 15 ριμπάουντ. Τι σημαίνει αυτό; Ήταν η πρώτη φορά που δύο αντίπαλοι παίκτες είχαν τουλάχιστον από 40 πόντους και 15 ριμπάουντ μετά από 53 χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 1966. Οι τελευταίοι που το είχαν καταφέρει ήταν οι Ουλτ Μπέλαμι (40π., 16ριμπ.) και Έλτζιν Μπέιλορ (46π., 17ριμπ.) σε αναμέτρηση Νικς-Λέικερς (133-132).

Giannis Antetokounmpo (52 Pts & 16 Reb) & Joel Embiid (40 Pts & 15 Reb) had a duel for the ages today.



It was the 1st time opposing players had 40 points & 15 rebounds in a game since March 1966, when Walt Bellamy and Elgin Baylor did it (h/t @EliasSports). pic.twitter.com/xDAjQlHiBj

