Ο Μαυροβούνιος σέντερ βρέθηκε στο παρκέ 34 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 27 πόντους με 10/17 δίποντα, 7/7 βολές, 20 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Όσο για τα κατορθώματά του; Στο βίντεο που ακολουθεί!

#PureMagic @NikolaVucevic (27 PTS, 20 REB) records his 7th career 20-20 game in the @OrlandoMagic victory! pic.twitter.com/CIQaZDfeMS

— NBA (@NBA) 18 Μαρτίου 2019