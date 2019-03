Ο Γιάννης είπε... μωρό τον Σίμονς και εκείνος «απάντησε» με καρφωματάρα! (vids)

Ωραίο ματς απ' όλες τις απόψεις στο Μιλγουόκι, αφού οι δύο ομάδες πρόσφεραν τρομερό θέαμα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Μπεν Σίμονς έδωσαν την δική τους... παράσταση πάντως με στιγμές έντασης. Ο «Greek Freak» κάρφωσε στο πρόσωπο του Σίμονς και φώναξε, 'είναι μωρό, ένα γαμη@@@ο μωρό», με τον παίκτη των Σίξερς 10 δευτερόλεπτα μετά να καρφώνει στο πρόσωπο του Γιάννη και να φωνάζει με πάθος.

Δείτε τα βίντεο:

10 seconds later, Simmons tip slams on Giannis’ head and primal screams in his grill let’s go pic.twitter.com/fv9rhP4Bn9

— Lou Wobbiams (@WorldWideWob) 17 Μαρτίου 2019