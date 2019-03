Αντετοκούνμπο: Μόνο αυτός κι ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κόντρα στους Σίξερς, έκανε... όργια.

Εκανε ρεκόρ καριέρας με 52 πόντους, έχοντας 19/21 βολές, 15/26 σουτ εντός πεδιάς, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και μόλις 1 λάθος στα 36 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι, έγινε μετά τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο μόνος παίκτης στην ιστορία των Μπακς που έχει τέτοια νούμερα!

Και πόσα έχει να προσφέρει ακόμη...

