Αντετοκούνμπο: Εντυπωσιακό ρεκόρ καριέρας με... 52άρα! (vids)

Αυτή ήταν η 5η φορά που ο Έλληνας σούπερ σταρ που σημειώνει περισσότερους από 40 πόντους, έχοντας πετύχει τρεις φορές από 43 πόντους, μία φορά 44 και τώρα... 52 πόντους!

Οι 44 πόντοι αποτελούσαν και το προσωπικό ρεκόρ σκοραρίσματος, τους οποίους έχει πετύχει δύο φορές στην καριέρα του. Πέρυσι στη νίκη των Μπακς κόντρα στους Μπλέιζερς και φέτος στη νίκη της ομάδας του απέναντι στους Καβαλίερς.

Στην ήττα από τους Σίξερς με 125-130 είχε 12/18 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 19/21 βολές, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και μόλις ένα λάθος!

