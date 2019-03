Σε μηχανή triple double πάει να εξελιχθεί ο Έλφριντ Πέιτον.

Ο γκαρντ των Πέλικανς μέτρησε 16 πόντους, 16 ασίστ και 13 ριμπάουντ απέναντι στο Φοίνιξ, κάτι που του επέτρεψε να κάνει το 4ο σερί triple double.

Δείτε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση του παίκτη της Νέας Ορλεάνης.

#doitBIG @elfrid (16 PTS, 16 AST, 13 REB) notches his 4th-straight triple-double for the @PelicansNBA! pic.twitter.com/heM93ar07I

— NBA (@NBA) 17 Μαρτίου 2019