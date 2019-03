Έτοιμος να... σπάσει το ρεκόρ του Τζαμπάρ ο Γιάννης! (pic)

Εκπληκτικά πράγματα κάνει φέτος ο Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποτελεί φαβορί για το βραβείο του MVP της regular season.

Τα κάνει όλα και συμφέρει ο Greek Freak και είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ σε μια ειδική κατηγορία.

Μέχρι στιγμής μετρά 8 ματς με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, μια επίδοση που έχει να εμφανιστεί από την σεζόν 1977-78 και τον άρχοντα της ραβέρσας που τότε έπαιζε στους Λέικερς.

Πλέον ο Γιάνναρος θέλει ένα ματς με αυτούς τους αριθμούς για να ξεπεράσει τον τεράστιο Τζαμπάρ

Giannis Antetokounmpo has eight games with at least 30 points, 15 rebounds, and five assists this season, the most such games in a single season since Kareem Abdul-Jabbar also had eight for the Lakers in 1977-78.

— Justin Kubatko (@jkubatko) 16 Μαρτίου 2019