Ουόριορς: Με Ντουράντ off και Κάρι on... 25 νίκες στα τελευταία 26 ματς! (pic)

Φαίνεται πως τα καταφέρουν περίφημα και χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ οι Ουόριορς, αρκεί να βρίσκεται στο παρκέ ο Στεφ Κάρι.

Οι πρωταθλητές μετρούν 25 νίκες στα 26 τελευταία ματς που ο KD δεν κατάφερε να αγωνιστεί, δείχνοντας πως έχουν μάθει να ζουν και χωρίς αυτόν.

Επιπλέον ο θαυματουργός γκαρντ των πολεμιστών είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία με παραπάνω από 95 ματς με 30+ πόντους και 5 τρίποντα. Έχει 135!

Tonight was Stephen Curry's 138th career game with 30+ points and 5 threes. No other player in NBA history has more than 95 such games.

The Warriors have won 25 of their last 26 games when Kevin Durant sits out but Curry plays. pic.twitter.com/fff44o1LgH

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 17 Μαρτίου 2019