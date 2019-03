«Πάρτι» έκανε κόντρα στους Θάντερ ο Στεφ Κάρι.

Ο σταρ των Ουόριορς σταμάτησε στους 33 πόντους και η ομάδα του δεν είχε πρόβλημα να φτάσει σε μια άνετη νίκη.

Πίσω από την γραμμή του τριπόντου ευστόχησε 3 φορές, σε ένα ματς που πολλοί περίμεναν πως θα γίνει ντέρμπι.

Δείτε τα καλύτερα του

@StephenCurry30's 33 PTS, 5 3PM propel the @warriors to victory in OKC! #DubNation pic.twitter.com/0yicqogWMD

— NBA (@NBA) 17 Μαρτίου 2019