Τεράστια απώλεια για Μπακς: Off ο Μπρόγκντον για 6-8 εβδομάδες! (pic)

Μεγάλο πλήγμα για τους Μπακς λίγο πριν την έναρξη των playoffs.

Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, εξαιτίας της πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο δεξί πόδι του.

Με αυτόν τον τρόπο χάνει την υπόλοιπη regular season και θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος στα σημαντικά ματς των playoffs που θα έρθουν για το Μιλγουόκι.

Φέτος έχει 15,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ, 42,6% στα τρίποντα και 92,8% στις βολές, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστών της ξέφρενης πορείας των ελαφιών μέχρι την κορυφή στην βαθμολογία του ΝΒΑ.

Milwaukee's Malcolm Brogdon is expected to miss six-to-eight weeks with minor plantar fascia tear in his right foot, league sources tell @malika_andrews and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 17 Μαρτίου 2019