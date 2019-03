Κάιρι Ίρβινγκ: Έκανε ό,τι κι ο Λάρι Μπερντ το 1986 (pic)

Ο ηγέτης της ομάδας της Βοστώνης είχε 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ για τους Σέλτικς που επικράτησαν των Χοκς με 129-120, χάνοντας το triple double για μία μόλις ασίστ.

Εστω και έτσι όμως, τα νούμερα αυτά είναι ικανά για να γράψει ιστορία. Ο τελευταίος παίκτης που είχε πετύχει ανάλογα νούμερα σε δύο σερί ματς ήταν ο Λάρι Μπερντ τον Φεβρουάριο του 1986.

Kyrie Irving has had at least 30 points, 10 rebounds, and nine assists in each of his last two games. The last @celtics player to reach those totals in consecutive games was Larry Bird in February 1986. pic.twitter.com/QBOyQXzrZB

