Ο Uncle Drew είχε 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ για τους Σέλτικς που επικράτησαν των Χοκς με 129-120 και παραμένουν στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 43-27.

Σε ό,τι αφορά τον Τρέι Γιανγκ, ο ρούκι γκαρντ της Ατλάντα είχε 26 πόντους, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

@KyrieIrving (30 PTS) & @TheTraeYoung (26 PTS) duel as the @celtics go on to prevail at TD Garden! #CUsRise pic.twitter.com/b1fKCdjAkf

— NBA (@NBA) 16 Μαρτίου 2019