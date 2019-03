Το ρεκόρ του «διαστημικού» Χάρντεν! (pic)

Εκπληκτικά πράγματα έκανε ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Σανς!

Ο Μούσιας είχε 41 πόντους, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 6 κλεψίματα και 3 μπλοκ, κάνοντας ρεκόρ.

Ο ηγέτης των Ρόκετς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ 40+ πόντους, 10+ ασίστ , 5+ κλεψίματα και 3+ μπλοκ σε ένα ματς από τη σεζόν 1973-74 (από τότε που γίνεται η καταμέτρηση σε μπλοκ και κλεψίματα).

James Harden put up 41 PTS, 11 AST, 6 STL, 3 BLK in the @HoustonRockets win Friday night. He is the first player to compile a stat line of at least 40 points, 10 assists, 5 steals, and 3 blocks in a game (since steals and blocks were first tracked in 1973-74). @EliasSports pic.twitter.com/qCFYMn1xa4

— NBA.com/Stats (@nbastats) 16 Μαρτίου 2019