Μπορεί ο Χάρντεν να έβαλε 41 πόντους, αλλά όπως φαίνεται ο Ούμπρε τον δυσκόλεψε αρκετά με την άμυνα και την ενέργεια του όλο το βράδυ. Μετά το τέλος του αγώνα ο «Μούσιας» έδωσε τα εύσημα στον νεαρό για την προσπάθεια του.

James Harden showing Kelly Oubre respect postgame after his tough defense all night. pic.twitter.com/kUsZOIF473

— House of Highlights (@HoHighlights) 16 Μαρτίου 2019