Τζέιμς Χάρντεν: Ακόμα μια εμφάνιση... MVP! (pic & vids)

Εμφάνιση MVP από τον Χάρντεν, που δεν παραδίδει τα όπλα και συνεχίζει να κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Στο παιχνίδι κόντρα στους Σανς είχε 41 πόντους, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 6 κλεψίματα και 6 μπλοκ όντας ασταμάτητος και συνεχίζοντας να γράφει ιστορία με τα απίστευτα νούμερα του την φετινή σεζόν.

@JHarden13 (41 PTS, 11 AST, 9 REB, 6 STL, 3 BLK) becomes the first player to compile a stat line of at least 40 points, 10 assists, 5 steals, and 3 blocks in a game (since steals and blocks were first tracked in 1973-74)! #Rockets pic.twitter.com/mMouyixh8U

— NBA (@NBA) 16 Μαρτίου 2019