Οι Τζαζ απέκλεισαν ακόμα έναν οπαδό για περσινό περιστατικό με τον Ουέστμπρουκ! (vid)

Η οργισμένη αντίδραση του σούπερ σταρ της Οκλαχόμα στην πρόσφατη αναμέτρηση με τους Τζαζ αποτέλεσε κεντρικό θέμα επικαιρότητας στο NBA όμως οι «Μορμόνοι» έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα.

Μία ημέρα μετά το παιχνίδι, οι Τζαζ ανακοίνωσαν ότι τίθεται σε ισχύ ο μόνιμος αποκλεισμός του συγκεκριμένου οπαδού, ο οποίος, μαζί με τη σύντροφό του, επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Russ, προκαλώντας το ξέσπασμά του.

Το πρωί της Παρασκευής (15/3), μάλιστα, η Deseret News αποκάλυψε πως η Γιούτα απέκλεισε μόνιμα και δεύτερο οπαδό της για «ασεβή και προσβλητική» συμπεριφορά στον Ουέστμπρουκ κατά τη διάρκεια της περσινής postseason!

«Οι Τζαζ αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τα συγκεκριμένα θέματα» ανέφερε η πηγή του ρεπορτάζ.

Πριν από περσινό Game 4 στον πρώτο γύρο, ο συγκεκριμένος οπαδός αποκάλεσε τον Ουέστμπρουκ ως «παιδί». Ο Russ γύρισε προς το μέρος του και τον προειδοποίησε, λέγοντάς του «μην με αποκαλείς παιδί» ενώ εκείνος το επανέλαβε, οδηγώντας τον σούπερ σταρ των Θάντερ να απευθυνθεί στην ασφάλεια για να λύσει το ζήτημα!

To Russell Westbrook’s defense, here is even further proof of his previous interactions with Utah Jazz fans. In this video, @russwest44 is called a “boy” by a Jazz fan ahead of Game 4 of OKC’s first-round playoff series against Utah on April 23, 2018 at Vivint Arena. pic.twitter.com/lc6slA7fTo

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) 13 Μαρτίου 2019