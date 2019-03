Θάντερ: Με καρδούλα στην φανέλα! (pic)

«Η καρδιά της Οκλαχόμα»!

Με αυτόν τον τίτλο ανακοίνωσαν οι Θάντερ την επέκταση της πολυετούς συνεργασίας τους με την «Love’s Travel Stops & Country Stores», προκειμένου το logo της εταιρείας να πάρει μόνιμη θέση στο αριστερό σημείο της φανέλας.

Η εν λόγω εταιρεία βιομηχανίας καυσίμων είναι συνεργάτης των Θάντερ από το 2008 και η κοινή τους πορεία περιλαμβάνει και κοινοτικά προγράμματα, πέρα από επιχειρηματικά.

Thunder & @LovesTravelStop announce expanded multi-year partnership to include on Thunder jersey. Team to begin wearing Sat night vs Warriors.

https://t.co/OpAGzFn1eM pic.twitter.com/W7iTBe2fpe

— OKC THUNDER (@okcthunder) 15 Μαρτίου 2019