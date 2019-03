Μπιρτς: H... διπλή εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στους Καβαλίερς! (vid)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που ψάχνει να βρει τον ρόλο του στο ΝΒΑ, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στους Καβαλίερς. Οι Μάτζικ ήταν εξαιρετικοί στην νίκη τους και ο Μπιρτς μπήκε από τον πάγκο, για να μείνει στο παρκέ 18 λεπτά και σε αυτά να έχει 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ, γεμίζοντας για τα καλά την στατιστική του.

.@Khem_Birch with the double-double for the @OrlandoMagic & is an early candidate for @FanDuel Value of the Night!

He had 13 PTS, 11 REB, 1 AST & 2 STL for 32.7 #NBAFantasy points, returning 9.1x his value ($3,600 DFS price)!#PureMagic pic.twitter.com/yca16cDPHM

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) 15 Μαρτίου 2019