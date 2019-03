Οι διαιτητές στο Ουόριορς – Ρόκετς είδαν τα λάθη τους στο ημίχρονο και τουίταραν! (pic)

Απίστευτη πρωτοβουλία από τους διαιτητές του ΝΒΑ, που με ένα tweet στο ημίχρονο του αγώνα των Ουόριορς με τους Ρόκετς ενημέρωσαν ότι κάθισαν και είδαν τι μπορεί να έγινε λάθος σε παράπονα των ομάδων στο πρώτο ημίχρονο, ώστε να μην κάνουν τα ίδια στο δεύτερο.

At halftime, we watch plays that players and coaches have asked us to look at, watch any plays we have noted to go over, regroup and unwind a bit, and discuss anything else that will help the crew be successful in the second half. #RefWatchParty https://t.co/UpJ1KlIIPy

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) 14 Μαρτίου 2019