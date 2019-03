Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο των Ουόριορς ο Τόμπσον (pic)

Ο 29χρονος γκαρντ των «πολεμιστών» ανέφερε μετά την ήττα από την ομάδα του Φοίνιξ: «Περιμένω από το κοινό να είναι πιο ενεργό στα παιχνίδια. Μπορεί να μην είναι τα playoffs αλλά είναι η τελευταία μας σεζόν σε αυτό το γήπεδο. Το λιγότερο που πρέπει να κάνετε είναι να σηκωθείτε όρθιοι και να πανηγυρίσετε ύστερα από μια καλή φάση».

Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια από ότι φαίνεται και ο ίδιος απολογήθηκε μέσω twitter για όσα είπε. «Λατρεύω το DubNation (φίλαθλοι των Ουόριορς). Έχουμε την καλύτερη βάση φιλάθλων στον αθλητισμό. Τρεφόμαστε εκπληκτικά από την ενέργειά τους στην "Oracle" και δεν ήθελα να δείξω ασέβεια», σχολίασε σχετικά.

I love DubNation. We have the greatest fan base in sports. We feed greatly off their energy in Oracle and I meant no disrespect. #timetogotowork #roadwarriors

