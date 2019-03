Ασίστ Κάζινς στον... παγκίτη Κάρι (vid)

Ο αγώνας των Ρόκετς με τους Ουόριορς είχε μεγάλο ενδιαφέρον, με τους... πολεμιστές να παίρνουν στο τέλος τη νίκη που ήταν και η πρώτη φέτος επί του συγκεκριμένου αντιπάλου. Στο ντέρμπι αυτό είχαμε και την πιο αστεία φάση της βραδιάς, με τον Κάζινς να μπερδεύεται και να κάνει πάσα στον Κάρι που βρισκόταν στον πάγκο φορώντας και την πετσέτα στο κεφάλι του. Το ακόμα πιο αστείο είναι πως ο Κάρι δεν δίστασε να ρίξει αμέσως το σουτ, αλλά ήταν άστοχο με τον κόσμο των «ρουκετών» να απολαμβάνει αυτή την στιγμή.

Boogie was just looking for the assist! #Shaqtin pic.twitter.com/13FDyPT43z

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) March 14, 2019