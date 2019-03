Λόπεζ: Μοναδικός παίκτης με 150 τρίποντα και μπλοκ σε μια σεζόν! (pic)

Οι Μπακς πρέπει να νιώθουν πολλοί τυχεροί που έχουν στο ρόστερ τους τον Μπρουκ Λόπεζ.

Ο έμπειρος σέντερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τουλάχιστον 150 τρίποντα και 150 μπλοκ μέσα σε μια σεζόν.

Ο Λόπεζ μετρά φέτος 2.3 τρίποντα ανά ματς με 36% τρίποντα και 2.2 μπλοκ μέσο όρο. Ανοίγει έξοχα τον χώρο μέσα στη ρακέτα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς συνεχώς ακροβολίζεται για να πάρει το τρίποντο.

Brook Lopez is the first player in NBA history with at least 150 three-pointers made and 150 blocks in a season. #FearTheDeer

— Justin Kubatko (@jkubatko) 13 Μαρτίου 2019