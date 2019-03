Λέικερς με ΛεΜπρόν Vs Λέικερς χωρίς ΛεΜπρόν: Μία... νίκη διαφορά! (pic)

Μπορεί η απόκτηση του ΛεΜπρόν να έφερε κύμα αισιοδοξίας για την επιστροφή της ομάδας στην postseason, αλλά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει (ή τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει) τη φετινή σεζόν. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά σε σχέση με την πορεία των Λέικερς την περσινή σεζόν! Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από ακριβώς έναν χρόνο και δη στις 13 Μαρτίου 2018, οι Λέικερς μετρούσαν 30 νίκες και 36 ήττες. Φέτος, οι Λέικερς έχουν 31 νίκες και 36 ήττες!

Exactly one year later, the Lakers have improved by exactly one game pic.twitter.com/L17hlTt1pX

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 13 Μαρτίου 2019