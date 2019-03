Η νέα παράσταση του Αντετοκούνμπο (vid)

Συνέχεια των πολύ καλών εμφανίσεων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στη Νέα Ορλεάνη. Εκεί κόντρα στους Πέλικανς ο Έλληνας φόργουορντ δεν ήταν όσο θεαματικός μας έχει συνηθίσει, αλλά και πάλι ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα του. Συνολικά σε 26 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 24 πόντους, έχοντας το εξαιρετικό 7/9 δίποντα, στις βολές ήταν αλάνθαστος με 10/10, αλλά από την άλλη ήταν κακός στα τρίποντα με 0/4. Επίσης κατέβασε 9 ριμπάουντ και έκανε και 5 ασίστ.

The best plays from the MVP:

24 PTS | 9 REB | 5 AST | 54% FG#FearTheDeer pic.twitter.com/NG2Se8T6ev

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 13, 2019