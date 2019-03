Μπορεί ουσιαστικά να ελπίζουν σε ένα θαύμα για πρόκριση στα playoffs, ωστόσο οι Λέικερς δεν λένε να το βάλουν κάτω και δεν πρόκειται όσο ο ΛεΜπρόν παίζει όπως έπαιξε και στο Σικάγο. Ο... Βασιλιάς με 36 πόντους κόντρα στους Μπουλς, οδήγησε τους «λιμνάνθρωπους» στη νίκη με 123-107 και πλέον το ρεκόρ τους είναι στο 31-36, ενώ αυτό των... ταύρων στο 19-50.

Ο αγώνας μέχρι να φτάσουμε στην τέταρτη περίοδο ήταν αμφίρροπος με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να είχαν συνεχώς το προβάδισμα. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο ΛεΜπρόν με 36 πόντους και τον ακολούθησαν οι Κάλντγουελ-Πόουπ με 24 και Κούζμα με 21. Για τους ηττημένους ο Λόπες είχε 20, ο Πόρτερ 19 και ο Νταν 18.

Lakers storm back in the third quarter and hang on to beat the Bulls, 123-107. pic.twitter.com/B3YAnahqOf

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 13, 2019