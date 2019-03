Ο Θανάσης αποκαλύπτει τα νέα παπούτσια του Γιάννη #not! (vid)

Σε μεγάλα κέφια ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να δείξει τα νέα και πολυαναμενόμενα παπούτσια του Γιάννη, αλλά τελικά δεν το έκανε. Όπως σχολιάζει αν τα δείξει οι συνέπειες θα είναι μεγάλες και μάλλον αυτό τον... κρατάει και τελικά κάτω από το χαρτί δεν υπάρχει τίποτα, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να απολαμβάνει την πλάκα με την ψυχή του.

Λίγο υπομονή ακόμα λοιπόν για τα Nike Freak 1.

Giannis’ brother @Thanasis_ante43 gives a preview of the Nike Freak 1. pic.twitter.com/RMLis4njKB

— B/R Kicks (@brkicks) 11 Μαρτίου 2019