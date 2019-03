Ο 25χρονος ψηλός των Πίστονς ξεχώρισε στην Ανατολή, έχοντας κατά μέσο όρο 22.3 πόντους (66.7% βολές), 18.0 ριμπάουντ και 1.3 τάπες.

Αντίστοιχα, στη Δύση καλύτερος ήταν ο 31χρονος γκαρντ των Γκρίζλις, που μέτρησε 31.3 πόντους (55.6%τρ.), 7.7 ασίστ και 1.3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

The #NBA Players of the Week for Week 21's action!

East: @AndreDrummond of the @DetroitPistons

West: @mconley11 of the @memgrizz pic.twitter.com/7mOWyo9j9M

— NBA (@NBA) 11 Μαρτίου 2019