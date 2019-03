Συγκεκριμένα, αν διαβάσετε και εσείς τα χείλη του θα δείτε ότι λέει «I'm so f....ing tired with Draymond» δηλαδή ότι «έχω κουραστεί πολύ με τον Ντρέιμοντ».

Ο ίδιος ο προπονητής των Ουόριορς αρνήθηκε να τοποθετηθεί όσον αφορά το συγκεκριμένο και απλά είπε ότι θα μιλήσει μετά την προπόνηση της Δευτέρας για το συγκεκριμένο περιστατικό.

It sure looks A LOT like Steve Kerr is saying "I'm so f***ing tired of Draymond here pic.twitter.com/iEyYNAcaxC

— SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) 11 Μαρτίου 2019