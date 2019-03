Προσπέρασε τον Αζάια Τόμας και... έγραψε ιστορία ο Κρις Πολ! (pics)

Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς άφησε πίσω του, τον θρύλο του ΝΒΑ Αζάια Τόμας, ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του έχοντας μοιράσει 9.061 τελικές πάσες! Ο Κρις Πολ έφτασε στις 9.062 ασίστ και πλέον κυνηγάει τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, ο οποίος μέτρησε 9.887 ασίστ.

Μέχρι ποια θέση μπορεί να φτάσει;

Congrats to @CP3 of the @HoustonRockets for moving up to 7th on the all-time ASSISTS list! #Rockets pic.twitter.com/oVh6ejFky0

— NBA (@NBA) 11 Μαρτίου 2019