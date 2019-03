Σανς: Η δεύτερη ομάδα την τελευταία 20ετία που επέστρεψε από το -17! (pic)

Οι «Ήλιοι» άπλωσαν τις αχτίδες τους το Όκλαντ και κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες και μάλιστα από το -17! Μάλιστα έγιναν η πρώτη ομάδα την τελευταία 20ετία που καταφέρνει να επιστρέψει από τόσο μεγάλο αρνητικό σερί απέναντι σε κάποια πρωτοπόρο ομάδα Περιφέρειας! Η προηγούμενη ήταν οι Λος Άντζελες Λέικερς τον Μάρτιο του 2016 και πάλι απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς!

The Suns closed as a 17-point underdog against the Warriors.

It's just the 2nd time in the last 20 seasons that a 17-point underdog won a game outright. The Lakers upset the Warriors as a 17.5-point underdog on March 6, 2016. pic.twitter.com/mLi8SVD4oI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Μαρτίου 2019